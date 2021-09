Tennis-Grand-Slam-Turnier : Gojowzcyks überraschender Siegeszug bei US Open vorbei

Geplagt von Krämpfen hat Qualifikant Peter Gojowczyk den nächsten Coup auf seinem überraschenden Siegeszug bei den US Open verpasst.

New York | Der 32-jährige Münchner musste sich in New York dem 14 Jahre jüngeren spanischen Top-Talent Carlos Alcaraz im Achtelfinale nach großem Kampf mit 7:5, 1:6, 7:5, 2:6, 0:6 geschlagen geben. Nur noch Zverev und Otte dabei „Es ist hart, wenn es so zu Ende geht“, sagte Gojowczyk nach dem besten Grand-Slam-Ergebnis seiner Karriere. Im vierten Satz habe...

