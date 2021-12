Ski alpin : Goggia gewinnt auch Super-G in Lake Louise

Skirennfahrerin Sofia Goggia ist in Lake Louise ein perfekter Start bei den ersten Speed-Rennen des Olympia-Winters gelungen.

Lake Louise | Nach den beiden Siegen in den Abfahrten am Freitag und Samstag gewann die Abfahrts-Olympiasiegerin aus Italien am Sonntag auch den ersten Super-G der Saison. Der Dreierpack auf der Strecke im kanadischen Lake Louise war zuvor nur der nicht mehr aktiven Lindsey Vonn gelungen; zuletzt 2015. Auf Rang zwei nach 39 gestarteten Fahrerinnen lag Lara Gut-B...

