Olympische Spiele : Glänzender Dressur-Auftakt durch Jessica von Bredow-Werndl

Starker Beginn in der Dressur: Die erste deutsche Reiterin sorgt am ersten Tag der olympischen Reit-Wettbewerbe in Tokio für das beste Ergebnis.

Setagaya City | Jessica von Bredow-Werndl hat bei den Olympischen Spielen in Tokio für einen glänzenden Auftakt der deutschen Dressur-Mannschaft gesorgt. Die 35-Jährige aus Tuntenhausen zeigte mit ihrer Stute Dalera den besten Ritt des Tages. Für den Grand Prix erhielt sie 84,379 Prozentpunkte. Das zweitbeste Ergebnis erzielte Cathrine Dufour aus Dänemark mit Bohe...

