Basketball-Talent : „Genieße den Moment“: Wagner erfüllt sich NBA-Traum

Früher war selbst Dirk Nowitzki nicht beim NBA-Draft dran: Franz Wagner wird an Position acht von den Orlando Magic ausgewählt. Das Berliner Basketball-Talent bekommt Olympia-Glückwünsche aus Japan - und darf auf eine Zukunft an der Seite seines Bruders hoffen.

New York | Franz Wagner umarmte im goldfarbenen Anzug seine Mutter Beate und schickte via Handy Grüße an Bruder Moritz Richtung Japan. Bereits an Position acht wurde das Berliner Basketball-Talent im Barclays Center von New York beim NBA-Draft von den Orlando Magic ausgewählt - früher war noch kein Deutscher und auch nicht Dirk Nowitzki in der besten Liga der...

