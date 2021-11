Angespannte Corona-Lage : Geister-Sorgen und 2G: Profisport droht knallharter Winter

Volles Haus in Berlin und fast 60.000 in Dortmund. Doch die Frage ist: Wie lange noch? An den ersten Orten kehren die finanziell und stimmungstechnisch gefürchteten Geisterspiele zurück.

Augsburg | Gänsehaut-Szenen im pickepackevollen Stadion An der Alten Försterei, knapp 60.000 ausgelassene Fans in Dortmund: Die Bilder vom Bundesliga-Wochenende begeisterten Fußballfans, könnten angesichts der drastischen Corona-Lage und dem nächsten drohenden knallharten Pandemie-Winter aber schon sehr bald der Vergangenheit angehören. In Sachsen kehren ab k...

