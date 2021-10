EM in Salzburg : Gabriel Clemens: „Darts wird immer populärer“

Deutschlands bester Darts-Profi Gabriel Clemens ist mit der Entwicklung seiner Sportart hierzulande zufrieden.

Salzburg | „Ich glaube, wir haben schon eine große öffentliche Wahrnehmung. Darts wird in Deutschland immer populärer“, sagte der 38 Jahre alte Saarländer der Deutschen Presse-Agentur. Clemens räumte vor Beginn der Europameisterschaft in Salzburg am 14. Oktober (20.00 Uhr/DAZN und Sport1) zwar ein, dass es den ganz großen deutschen Coup noch nicht gegeben hab...

