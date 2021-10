Triathlon : Frodenos Wunsch: „Hawaii noch einmal als Profi erleben“

Jan Frodeno vermisst Hawaii. An diesem Wochenende wäre es eigentlich soweit. 2020 fiel die Ironman-WM komplett aus, 2021 wird es auch keine geben, sie wurde auf Mai 2022 und nach St. George verlegt.

Kailua-Kona | Jan Frodeno will irgendwann am liebsten in Deutschland das Finale seiner titelreichen Laufbahn erleben. „Mal schauen - ich hoffe, Hawaii noch einmal als Profi erleben zu können“, sagte der 40 Jahre alte Superstar und dreimalige Ironman-Weltmeister der Deutschen Presse-Agentur, „aber realistisch werde ich danach irgendwann mal meine Kariere wohl ehe...

