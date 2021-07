Basketball-Talent : Franz Wagner hofft auf eine frühe Ziehung beim NBA-Draft

Basketball-Talent Franz Wagner lässt sich vor dem Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA nicht nervös machen.

New York | Dabei werden dem Berliner beim Auswahlverfahren große Chancen eingeräumt, bei dem die NBA-Clubs nach einer vorgegebenen Reihenfolge Nachwuchsspieler verpflichten dürfen. „Es ergibt keinen Sinn, sich im Vorfeld festzulegen“, sagte der 19-Jährige in einem Interview bei „Spox“. „Ich habe eine gute Meinung von meinem Spiel und von dem, was ich machen k...

