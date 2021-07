Olympia : „Fehler minimieren“: Basketballer mit Lehrstunde am Laptop

Nach ihrer Auftaktniederlage stehen Deutschlands Basketballer vor dem zweiten Gruppenspiel unter Druck. Gegner Nigeria wartet mit gleich acht NBA-Profis. Die Zuversicht ist trotzdem groß.

Saitama | Die erste große Überraschung des Olympia-Turniers verfolgten Deutschlands Basketballer beim Abendessen. Auf einem Laptop sahen sie in der Mensa im olympischen Dorf gemeinsam, wie Gold-Favorit USA gegen Frankreich schon im ersten Turnierspiel erstmals seit 17 Jahren wieder bei den Sommerspielen verlor. Das Starensemble aus der NBA will in Tokio eige...

