Olympia : Fall für Diplomatie: Botschaft setzt sich für Geschke ein

Die deutsche Botschaft in Tokio und der Deutsche Olympische Sportbund bemühen sich gemeinsam um Quarantäne-Erleichterungen für den positiv auf das Coronavirus getesteten Radprofi Simon Geschke.

Tokio | Der Fall des in strenger Corona-Quarantäne isolierten Radprofis Simon Geschke hat nun auch die deutsche Botschaft in Tokio auf den Plan gerufen. „Wir arbeiten mit dem DOSB daran, ihm die Lage, die ja nun wirklich nicht einfach ist, so weit wie möglich zu erleichtern im Rahmen, den momentan Japan da vorgibt“, sagte eine Sprecherin der Botschaft in T...

