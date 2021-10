Indian Wells : Erstrunden-Aus für Petkovic bei Turnier in Indian Wells

Am Wochenende beim WTA-Turnier in Chicago lief es noch richtig gut für Andrea Petkovic. In Indian Wells hatte die Tennisspielerin dann nicht mehr so viel Glück.

Indian Wells | Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells in der ersten Runde gescheitert. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan 6:7 (2:7), 1:6. Nach 94 Minuten musste sich die Fed-Cup-Spielerin aus Hessen geschlagen geben. Petkovic hatte noch am Wochenende beim WTA-Turnie...

