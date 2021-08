UEFA-Auszeichnungen : Eriksen-Retter mit Präsidentenpreis geehrt

Das medizinische Team, das dem dänischen Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen während der EM das Leben gerettet hatte, ist in Istanbul mit dem Präsidentenpreis der Europäischen Fußball-Union UEFA geehrt worden.

Istanbul | „Ich kann ihnen nur meinen tiefsten Respekt ausdrücken. Sie haben diesen Preis mehr als alle anderen verdient“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. Zum medizinischen Personal gehörte an jenem Abend in Dänemark auch der deutsche Intensivmediziner Jens Kleinefeld. Ausgezeichnet wurde auch der dänische Kapitän Simon Kjaer, der sich per Videoschal...

