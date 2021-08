Olympia : Emmanuel Korir setzt Kenias Siegesserie über 800 Meter fort

Emmanuel Korir hat über 800 Meter das vierte Olympia-Gold in Serie für Kenia geholt.

Shinjuku City | Der 26-Jährige siegte in Tokio über die zwei Stadionrunden in 1:45,06 Minuten vor seinem Landsmann Ferguson Rotich (1:45,23). Es war seine erste Medaille bei Weltmeisterschaften oder Sommerspielen. Bronze ging überraschend an Hallen-Europameister Patrick Dobek aus Polen in 1:45,39. Der Weltjahresbeste Nijel Amos aus Botswana, der in London 2012 Sil...

