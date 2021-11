Eiskunstlauf : Eistänzer Müller/Dieck werden Achte in Turin

Die Dortmunder Eistänzer Katharina Müller/Tim Dieck sind beim Grand Prix in Turin auf Platz acht gelaufen.

Turin | Für ihre Leistungen in den Rhythmischen Tänzen und in der Kür erhielten sie 158,97 Punkte. Überlegen siegten die fünfmaligen Europameister Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron aus Frankreich mit 220,06 Punkten. Zehnte wurde bei den Damen Nicole Schott. Die Essenerin belegte sowohl im Kurzprogramm wie in der Kür Rang zehn und kam auf 167,20 Punk...

