Sieg gegen Boston Celtics : Durant in den Top 25 der besten NBA-Scorer

Mit seinem ersten Korb gegen die Boston Celtics hat sich Kevin Durant ein bisschen unsterblich gemacht: Mit dem Wurf sichert er sich einen Platz in den Top 25 der besten Scorer der NBA-Geschichte.

Boston | NBA-Star Kevin Durant ist beim Sieg der Brooklyn Nets gegen die Boston Celtics in die Top 25 der besten Scorer der Liga-Geschichte aufgestiegen und hat Allen Iverson überholt. Bereits mit seinem ersten Korb am Mittwochabend (Ortszeit) beim 123:104 gegen das Team von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder zog Durant an seinem Vorbild aus Jugendt...

