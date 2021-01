Nach Grand-Prix-Ritt : „Gestern war er der Sieger“: Dressurreiter Wandres trauert um sein Pferd

Der deutsche Spitzenreiter Frederic Wandres hat den überraschenden Tod seines Pferds Rebroff verkündet.

Wellington | Einen Tag nach dem Sieg im Grand Prix beim Turnier im amerikanischen Wellington in Florida ist das Dressur-Pferd Rebroff des deutschen Spitzenreiters Frederic Wandres unerwartet gestorben. Der zwölf Jahre alte Wallach brach am Samstag in seiner Box z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.