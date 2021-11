Weltcup in Ruka : Dreifacherfolg der Kombinierer: Weber vor Frenzel und Geiger

Angeführt von Überrasschungssieger Terence Weber haben die deutschen Nordischen Kombinierer an bessere Zeiten erinnert und einen Dreifacherfolg eingefahren.

Ruka | Im finnischen Ruka siegte Weber überraschend vor seinen beiden Kollegen Eric Frenzel und Vinzenz Geiger, die am finalen Anstieg nicht mehr mithalten konnten. Profitiert hat das Trio von einem Ausfall des norwegischen Dominators Jarl Magnus Riiber, dessen Sprunganzug in der Qualifikation am Morgen nicht regelkonform war. Für Weber, der damit über...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.