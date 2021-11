Tennis : Djokovic-Comeback: Auftaktsieg beim Masters in Paris

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic ist mit einem hart erkämpften Sieg auf die Tennis-Tour zurückgekehrt.

Paris | Beim Masters-Series-Turnier in Paris gewann der 34 Jahre alte Serbe nach einem Freilos zum Auftakt in der zweiten Runde gegen den Ungarn Marton Fucsovics nach zwei Stunden 6:2, 4:6, 6:3. Für Djokovic war es das erste Match seit seiner Finalniederlage bei den US Open gegen den Russen Daniil Medwedew Mitte September. Am Vormittag war der deutsche Dav...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.