Turnier in Rumänien : Deutsche Tischtennis-Teams erreichen EM-Viertelfinale

Das Minimalziel ist erreicht: Beide deutschen Tischtennis-Teams haben bei der Mannschaftseuropameisterschaft die K.o.-Runde erreicht.

Strada Uzinei Electrice, Cluj Napoca 400375 | Bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien haben sich beide deutschen Nationalmannschaften für das Viertelfinale qualifiziert. Die Männer machten den Gruppensieg am Donnerstagabend durch einen 3:0-Erfolg gegen Belarus perfekt und treffen jetzt am Freitag auf Tschechien. Das Frauen-Team schlug Spanien mit 3:1 und bekommt es in der Runde der besten Acht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.