Titelkämpfe in Houston : Deutsche Tischtennis-Asse in Bestbesetzung zur WM

Angeführt vom Olympiadritten Dimitrij Ovtcharov und der Europameisterin Petrissa Solja gehen die deutschen Tischtennisprofis bei den Einzel-Weltmeisterschaften in Houston an den Start.

Houston | Vom 23. bis 29. November werden in Texas die Weltmeister im Herren- und Damen-Einzel, Herren- und Damen-Doppel sowie im Mixed gekürt. „Unsere Olympioniken waren für die WM gesetzt. Sie haben sich mit ihrem Einsatz in und für Tokio auch die Nominierung für die WM in Houston redlich verdient“, sagte Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf. Außer den vier T...

