Hockey : Deutsche Teams mit vier Niederlagen beim Pro-League-Auftakt

Die DHB-Auswahlen der Männer und Frauen verlieren am Wochenende jeweils beide Vergleiche mit Belgien. Für Kais al Saadi waren es die beiden letzten Länderspiele als Nationaltrainer.

Vorst | Vier Spiele, vier Niederlagen: Für die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen gab es bei ihrem Gastspielen zum Auftakt der neuen Pro-League-Saison in Belgien nichts zu holen. Auf das 1:6 vom Samstag folgte für die Männer-Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds (DHB) am Sonntag in Brüssel ein 3:5 (2:3) gegen die Gastgeber. Das Team v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.