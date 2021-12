Biathlon bis Skispringen : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Für die Skispringer um Karl Geiger steht die Generalprobe für die Vierschanzen-Tournee an. Der letzte Biathlon-Weltcup in diesem Jahr endet mit den ersten Massenstartrennen im Olympia-Winter. Bei den Nordischen Kombinieren heißt es: Wer kann den Superstar schlagen?

Engelberg | Kurz vor Weihnachten geht es noch einmal so richtig rund im Wintersport. Biathleten, die Alpinen, Bob-Teams, Rodler, Skispringer und Kombinierer kämpfen am vierten Advent um Weltcup-Punkte. Auf die Langlauf-Teams wartet eine besonders reizvolle Aufgabe. Biathlon Weltcup in Le Grand-Bornand, Frankreich 12.45 Uhr: Massenstart 12,5 km, Damen 14....

