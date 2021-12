Ausblick : Das bringt der Wintersport am Samstag

Der Olympia-Winter gönnt den Protagonisten keine Pause. Bei den Weltcups in Europa und Nordamerika geht es nicht nur um Top-Platzierungen, sondern auch die Startplätze für Peking.

Östersund | In Östersund gehen die deutschen Biathleten erstmals in diesem Winter als Mannschaft auf die Jagd nach einem Podiumsplatz im Weltcup. Zuvor rechnen sich Franziska Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Voigt Podestplätze im Verfolgungsrennen aus. Bob-Dominator Francesco Friedrich will derweil in Insbruck/Igls seine Siegesserie fortsetzen. Biathlon-W...

