108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Ein zweites Einzelzeitfahren nahe Bordeaux - und dann ab nach Paris. Die 108. Tour de France steht vor ihrem Finalwochenende. Im Kampf gegen die Uhr könnte Allesgewinner Pogacar noch einmal zuschlagen.

Saint-Émilion | Finalwochenende bei der 108. Tour de France. Erst steht die 20. Etappe im Kampf gegen die Uhr an, dann wartet das große Sprint-Spektakel am Sonntag in Paris. Wer holt sich die letzten Etappensiege? Können die Deutschen nach dem Soloritt von Nils Politt noch einmal nachlegen? STRECKE: Das ist ein Kurs für Spezialisten. Die 30,8 Kilometer lange Strec...

