Deutsches Duell in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Am Sonntag wird es den ersten deutschen Sieg bei der Darts-WM 2022 in London geben. So viel steht fest, denn in Hempel gegen Schindler gibt es ein deutsches Duell.

London | Am fünften Tag der Darts-WM in London greifen gleich zwei deutsche Spieler ins Geschehen ein. Florian Hempel und Martin Schindler treffen im direkten Duell aufeinander. Insgesamt werden acht Partien (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) heute ausgespielt. Deutsches Duell Deutschland gegen Deutschland: Das gab es bei der Darts-WM erst einmal....

