Weltmeisterschaft in London : Das bringt der Tag bei der Darts-WM

Fabian Schmutzler ist raus, das Duell Hempel gegen Schindler findet am Sonntag statt. An Tag vier der Darts-Weltmeisterschaft steht aber dennoch ein Highlight an.

London | Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London stehen heute (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) weitere acht Partien der ersten und zweiten Runde an. Deutsche Teilnehmer sind diesmal nicht dabei, dafür die langjährige Nummer eins auf dem Weg zum angepeilten vierten WM-Titel. Start für van Gerwen Michael van Gerwen legt los. Für den Niederländer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.