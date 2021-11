Formel 1 : Darüber spricht das Fahrerlager in Mexiko-Stadt

Die WM-Entscheidung in der Formel 1 rückt näher. Mexiko ist die fünftletzte Etappe dieser Saison. Der Zweikampf Max Verstappen vs. Lewis Hamilton elektrisiert die Fans. Doch nicht nur darüber wird in Mexiko-Stadt gesprochen.

Iztacalco | Was macht Kimi Räikkönen nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere? Kann Sergio Perez die Ticketwünsche seiner Freunde für den Grand Prix erfüllen? Woran scheiterte der Einstieg einer US-Investorengruppe bei Alfa Romeo? Gesprächsstoff aus dem Formel-1-Fahrerlager von Mexiko-Stadt. Balance im Reisezirkus Der Formel-1-Rennkalender wächst. 2022 will d...

