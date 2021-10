Nach zweiter Qualifikation : DTB nur mit Pauline Schäfer zur Turn-WM in Japan

Deutschland wird bei den Turn-Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu bei den Frauen nur mit Pauline Schäfer an den Start gehen.

Frankfurt am Main | Nach der zweiten Qualifikation im Rahmen der Deutschen Turnliga nominierte der DTB-Lenkungsstab die in Chemnitz trainierende Ex-Weltmeisterin am Schwebebalken für die Titelkämpfe vom 18. bis 24. Oktober. „Pauline Schäfer-Betz hat sich in den beiden Qualifikationswettkämpfen vor allem am Balken gut präsentiert und dürfte hier eine realistische Finalcha...

