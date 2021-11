Basketball-Europameisterschaft : DBB-Präsident Weiss: EM-Achtelfinale in Berlin als Ziel

Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball-Bund (DBB) hat für die Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr das Überstehen der Vorrunde als Ziel gesetzt.

Berlin | „Es wird ein heftiges Turnier werden, das Achtelfinale in Berlin ist unser Ziel“, sagte der 58-Jährige in Berlin. Deutschland spielt in der Vorrunde vom 1. bis 7. September 2022 in Köln, die Finalrunde der besten 16 Mannschaften findet vom 10. bis 18. September in Berlin statt. Allerdings hat die Auslosung der Mannschaft des neuen Bundestrainers Go...

