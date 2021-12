NBA : Curry kurz vor NBA-Rekord für Dreier

Basketball-Superstar Steph Curry fehlen nur noch zwei erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe für den Allzeitrekord in der NBA.

Indianapolis | Der langjährige Leistungsträger der Golden State Warriors erzielte beim 102:100-Sieg seines Teams gegen die Indiana Pacers am Montagabend fünf Treffer für drei Zähler und wird die historische Bestmarke wohl schon am Dienstag (Ortszeit) gegen die New York Knicks im Madison Square Garden brechen - der größten Bühne im Basketball. Rekordhalter Allen kam ...

