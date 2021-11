DFL-Geschäftsführer : Christian Seifert mit „Pegasos“-Preis ausgezeichnet

Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, hat beim Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt den „Pegasos“-Preis erhalten.

Frankfurt am Main | Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, hat beim Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt den „Pegasos“-Preis erhalten. Der 52-Jährige wurde in der Sonderkategorie „Besondere Verdienste um den deutschen Sport“ ausgezeichnet. Seifert wurde mit dem Preis für sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie geehrt. ...

