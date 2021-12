Schach : Carlsen vor der Krönung - Fit mit Fußball und Basketball

Der Schach-Weltmeister steht kurz vor der Titelverteidigung. Der Norweger hat seinen überforderten Herausforderer klar im Griff. Nur zu Beginn des Duells spielte Jan Nepomnjaschtschi auf Augenhöhe.

Dubai | Wer Magnus Carlsen für einen kühlen, disziplinierten Rationalisten hält, liegt falsch. Der Norweger, der während des WM-Duells in Dubai 31 Jahre alt wurde, ist deshalb so gut im Schach, weil er es schafft, sowohl am königlichen Spiel als auch am Training und an der Vorbereitung Spaß zu haben. Das Auswendiglernen von Zugfolgen hält der Weltmeister d...

