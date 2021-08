Olympia : Canadier-Duo Brendel/Hecker nach Bronze „happy“

Mit dem vierten Olympiasieg ist es noch nichts geworden für Sebastian Brendel. Doch die Bronzemedaille gibt ihm Auftrieb für den Einer-Canadier.

Koto City | Sebastian Brendel legte gleich nach der Siegerehrung einen direkten Draht in die Heimat. „Habt ihr es gesehen?“, fragte er per Handy nach Potsdam und schickte durch die Maske einen Kuss an die Familie, während Debütant Tim Hecker stolz und glücklich seine Bronze-Medaille präsentierte. An das verpasste Gold verschwendeten sie keine Gedanken. Dafür w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.