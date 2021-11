Deutscher Basketball Bund : Bundestrainer Herbert: Meine Kinder können besser Deutsch

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will im Lauf seiner Amtszeit auch sein Deutsch verbessern: „Ich verstehe fast alles, habe aber Probleme, mich selbst auszudrücken.

Nürnberg | Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert will im Lauf seiner Amtszeit auch sein Deutsch verbessern: „Ich verstehe fast alles, habe aber Probleme, mich selbst auszudrücken.“ „Ich war immer nur hier für die Basketball-Saison und da ging das meiste in Englisch“, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt der WM-Qualifikation am 2...

