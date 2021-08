Olympia : Bronze-Schwimmerin Köhler erhält von Papa Goldmedaille

Ihre Bronzemedaille aus Tokio baumelte noch um den Hals, da erhielt Schwimmerin Sarah Köhler am Flughafen in Frankfurt am Main schon das nächste Edelmetall: Gold von Papa! Die in einem Holzrahmen gezeigte Olympia-Medaille wurde Köhler am Montagabend nach der Rückkehr in ihre Heimat überreicht.

