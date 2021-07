Major Turnier : British Open: Schmid und Siem schaffen den Cut

Die deutschen Golfer Matthias Schmid und Marcel Siem haben sich am zweiten Tag der 149.

Sandwich | British Open durch starke Leistungen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Der spanische Topfavorit Jon Rahm steigerte sich auf dem Par-70-Kurs des Royal St Georges Club an der englischen Ostküste deutlich gegenüber dem Vortag. An der Spitze steht Louis Oosthuizen mit elf unter Par. Der zweimalige Amateur-Europameister...

