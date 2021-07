Deutsches Tennis-Ass : Boris Becker: „Zverev scheitert an Zverev“

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev macht aus Sicht von Boris Becker nach wie vor die gleichen Fehler.

Berlin | „Zverev scheitert an Zverev und nicht an dem Gegner“, sagte Becker dem TV-Sender Eurosport, für den er als Experte arbeitet, im Podcast „Das Gelbe vom Ball“. Der 24 Jahre alte Hamburger war in der vergangenen Woche bereits im Achtelfinale von Wimbledon gescheitert, wo Tennis-Idol Becker dreimal den Titel holte. Der 53-Jährige hatte das Aus gegen de...

