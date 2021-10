Missbrauchsaffäre : Blackhawks: Täter-Name soll von NHL-Pokal verschwinden

Als Reaktion auf die Missbrauchsaffäre bei den Chicago Blackhawks will das Team den Namen eines ehemaligen Video-Analysten von der Stanley-Cup-Trophäe entfernen lassen.

Chicago | Darum bat Blackhawks-Besitzer Rocky Wirtz nach Angaben von ESPN in einem Brief. Die Eishockey Hall of Fame reagierte mit einer kurzen Stellungnahme auf Twitter und sagte, dieser Wunsch sei „angemessen“. Man werde beraten, wie dem am besten nachzukommen sei. Hintergrund ist ein am Dienstag veröffentlichter Untersuchungsbericht zum Umgang der Blackha...

