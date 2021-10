Finalwoche in Prag : „Bin bereit“: Kerber will im Fed Cup überraschen:

Die deutsche Nummer eins Angelique Kerber fühlt sich nach ihrer Erkrankung fit für die Finalwochen-Premiere im Fed Cup.

Prag | „Gerade in den letzten Wochen war ich aufgrund des vollen Turnierkalenders ständig auf Achse und in verschiedenen Zeitzonen unterwegs“, sagte die 33 Jahre alte Kielerin der Deutschen Presse-Agentur: „Das kostet viel Kraft, aber ich habe den Infekt gut weggesteckt und bin bereit für den letzten Höhepunkt der Saison“. Am Montag beginnt in Prag die Fi...

