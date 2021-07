Olympia : Beckers Gruß an „Teufelskerl“ Zverev: „Hol Gold nach Hause!“

Tennis-Ikone Boris Becker hat Alexander Zverev nach dessen Finaleinzug bei den Olympischen Spielen in Tokio als „Teufelskerl“ gewürdigt.

Koto City | Tennis-Ikone Boris Becker hat Alexander Zverev nach dessen Finaleinzug bei den Olympischen Spielen in Tokio als „Teufelskerl“ gewürdigt. Das 1:6, 6:3, 6:1 im Halbfinale gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic sei eine „unglaubliche Leistung“ gewesen, sagte der 53-Jährige in einer Grußbotschaft via Eurosport. „Du bist ja wahnsinnig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.