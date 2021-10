Karriereende mit 24 : Beachvolleyballer Thole hört auf

Julius Thole beendet mit nur 24 Jahren seine Karriere im Beachvolleyball.

Hamburg | „Aufgrund meines noch jungen Alters mag dieser Entschluss für viele von Euch überraschend kommen“, schrieb er am Montag in den Sozialen Netzwerken. Körperliche Probleme seien nicht der Grund für seine Entscheidung gewesen, zum Jahresende aufzuhören. „Vielmehr möchte ich einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen“, schrieb Thole weiter. Er spüre ni...

