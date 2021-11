Ski alpin : Baumann und Sander führen Team beim Speed-Auftakt an

Die WM-Zweiten Romed Baumann und Andreas Sander führen das Team des Deutschen Skiverbandes bei den ersten Speed-Events der Saison am Wochenende in Lake Louise an.

Killington | Baumann (Kiefersfelden) hatte bei den Titelkämpfen in Cortina d'Ampezzo im Februar Silber im Super-G, Sander (Ennepetal) Silber in der Abfahrt gewonnen. „Ich bin zuversichtlich, glaube, die Form passt auch, und freue mich, dass es jetzt wieder losgeht“, sagte Baumann in einer Mitteilung des DSV. Komplettiert wird das deutsche Quintett für die Rennen i...

