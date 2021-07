Olympia : Basketballer wollen ins Viertelfinale: „Glaube ungebrochen“

Deutschlands Basketballer können das erste Mal seit fast drei Jahrzehnten in ein olympisches Viertelfinale einziehen. Selbst eine Niederlage gegen Australien könnte dafür reichen.

Saitama | Auf komplizierte Rechenspiele wollen die deutschen Basketballer am liebsten verzichten. „Die Tür ist jetzt offen für uns, wir haben es in der eigenen Hand. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl“, sagte Center Johannes Voigtmann. Mit einem Sieg im letzten Olympia-Gruppenspiel am Samstag (10.20 Uhr MESZ) gegen Australien wäre die Qualifikation für das ...

