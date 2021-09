Bundesliga : Basketball-Chef Holz: Staatshilfen waren „überlebenswichtig“

Geschäftsführer Stefan Holz sieht die Staatshilfen in der Corona-Krise als existenziell für die Clubs aus der Basketball-Bundesliga (BBL) an.

Berlin | „Die 18 Clubs der BBL würden in normalen Zeiten ohne Pandemie ein kumuliertes Budget von 140 Millionen Euro erwirtschaften. In der letzten Saison waren es noch 80 Millionen Euro - ohne Zuschauer. Das zeigt die Größenordnung der Einschnitte“, berichtete Holz bei der Auftakt-Pressekonferenz in Berlin. „Darauf kamen gut 22 Millionen Euro Staatshilfen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.