Saison-Start : Basketball-Bundesliga: Zu 99 Prozent Geimpfte oder Genesene

Nach eigenen Angaben werden 99 Prozent der Spieler, Trainer und Funktionsteams in der Basketball-Bundesliga mit vollständigem Impfschutz oder als Genesene in die neue Saison in dieser Woche starten.

Berlin | „Unsere Quote ist insofern überragend, als dass wir frühzeitig einen intensiven Austausch mit den Verantwortlichen an den BBL-Standorten erreicht haben“, sagte Jens Staudenmayer, Prokurist Kaufmännische und Sportliche Leitung der BBL, in einer Mitteilung. Aktuell sei nur eine Person bekannt, die den '2G-Status' nicht erfüllen werde, bevor es losgehe. ...

