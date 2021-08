Olympia : Bahnrad-Asse Hinze und Friedrich im Sprint-Viertelfinale

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich haben bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale im Sprint erreicht.

Izu | Hinze gewann am Samstag auf der Bahn in Izu ihren Lauf gegen die Chinesin Zhong Tianshi. Friedrich, die in der Qualifikation sogar Schnellste war und olympischen Rekord fuhr, setzte sich gegen die Russin Anastasija Woinowa durch. Hinze und Friedrich hatten zum Auftakt Silber im Teamsprint gewonnen, dann aber jeweils im Keirin enttäuscht. Die Königs...

