Tennis : Australian Open: Djokovic kündigt baldige Entscheidung an

Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat auch nach dem Halbfinal-Aus mit Serbien beim Davis Cup seine Teilnahme an den Australian Open offen gelassen.

Madrid | Er werde nun ein paar Tage abschalten und nicht an Tennis denken, sagte der 34-Jährige nach der 1:2-Halbfinal-Niederlage in Madrid gegen Kroatien. Die Entscheidung, ob er beim ersten Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres vom 17. bis 30. Januar in Melbourne antreten werde, stünde kurz bevor. „Ich werde mich bald dazu äußern“, sagte Djokovic. In Melbou...

