Basketball : Auch NBA-Star Durant auf Corona-Liste

Die Brooklyn Nets aus der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA müssen nun auch den Ausfall ihres Stars Kevin Durant verkraften.

New York | Wie die Liga mitteilte, steht Durant ebenso wie Kyrie Irving auf der Corona-Liste. Damit fehlen dem Team aus New York bereits insgesamt zehn Profis, mehr als derzeit jedem anderen. Durant sollte im Spiel gegen die Orlando Magic wegen Knöchelbeschwerden pausieren, steht nun aber wie unter anderen auch James Harden eh nicht zur Verfügung. Erst am Fre...

