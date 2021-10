Baseball : Atlanta fehlt noch ein Sieg zum MLB-Titel

Die Atlanta Braves stehen kurz vor dem Titelgewinn in der nordamerikanischen Major League Baseball.

Atlanta | Die Braves gewannen Spiel vier der World Series mit 3:2 gegen die Houston Astros und führen nun mit 3:1 in der Finalserie. Bereits am Sonntagabend (Ortszeit) haben sie im heimischen Truist Park die Chance, ihren ersten Titel seit 1995 zu feiern. Dabei führten die Astros in Spiel vier lange Zeit. Erst im sechsten Inning punkteten die Braves vor 4...

