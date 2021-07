Olympische Spiele : Angst vor Olympia der Corona-Mutanten? Experten nicht einig

Zu den Olympischen Spielen in Tokio werden nicht wenige Sportler mit einem mulmigen Gefühl reisen. Virologin Barbara Gärtner ist überzeugt: Alles geht gut. Experte Fritz Sörgel sieht das anders.

Frankfurt am Main | Das Olympische Dorf in Tokio füllt sich - und die Corona-Angst wächst. Geht das Pandemie-Konzept mit strengen Regeln auf oder gehen die XXXII. Sommerspiele als böses „Fest der Virus-Mutanten“ in die Geschichte ein? „Ob es ein sehr erfolgreiches Fest wird, ist eine andere Frage. Aber das es eines wird, davon muss man bei 200 Ländern ausgehen“, proph...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.